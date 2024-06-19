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Тарасенко сыграл 9:02 в 5-м матче с «Эдмонтоном» – минимум в этом плей-офф. У него 4 броска и 3 хита

«Флорида» уступила «Эдмонтону» в 5-м матче финальной серии Кубка Стэнли (3:5, 3-2).  Российский нападающий провел на льду 9 минут 2 секунды – минимальное время в текущем плей-офф НХЛ (1:04 – в большинстве, «0»).

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