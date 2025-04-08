Архитектура полета: как устроен новый курорт Mantera Supreme

Береговая линия Сириуса пока не избалована премиум-отелями с красивой и эффектной архитектурой. В этом смысле новый курорт Mantera Supreme Seaside выглядит настоящей архитектурной жемчужиной на первой линии Черноморского побережья, рядом с Олимпийским парком.
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