Архитектура полета: как устроен новый курорт Mantera Supreme

Береговая линия Сириуса пока не избалована премиум-отелями с красивой и эффектной архитектурой. В этом смысле новый курорт Mantera Supreme Seaside выглядит настоящей архитектурной жемчужиной на первой линии Черноморского побережья, рядом с Олимпийским парком.