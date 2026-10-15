“Former President Bill Clinton will make his first public campaign appearance of the 2026 midterms next week, traveling to Florida to stump for Democrat David Jolly in the state’s closely watched governor’s race,” MS NOW reports.
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