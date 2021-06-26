Змееголов: Биотерминатор с востока. Американцы случайно выпустили его в свои реки в 2013 году, дав начало экокатастрофе

Уж сколько раз твердили людям: ну не трогайте вы животных, пусть живут где родились. Но нет, мы тащим кроликов в Австралию, а крыс с кошками на острова.
Популярные статьи
- Корифена: Рыба, которую может поймать только мастер. Скорость в 65 км\ч и высокий интеллект сделали её легендой
- Джек-рассел терьер: В каждой норе затычка. История о том, как британцы вывели «ядерный реактор на ножках»
- Антарктический комар: Крупнейшее наземное животное Антарктиды. Есть риск, что именно оно погубит Южный полюс
Свежие комментарии