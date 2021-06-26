Книга животных

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Змееголов: Биотерминатор с востока. Американцы случайно выпустили его в свои реки в 2013 году, дав начало экокатастрофе

Змееголов: Биотерминатор с востока. Американцы случайно выпустили его в свои реки в 2013 году, дав начало экокатастрофе

Уж сколько раз твердили людям: ну не трогайте вы животных, пусть живут где родились. Но нет, мы тащим кроликов в Австралию, а крыс с кошками на острова.

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