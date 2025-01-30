Старое полотенце не выкинула, сшила из него комплект для уборки, который сделает домашний труд быстрее и приятнее

Махровая ткань известна своей прочностью и долговечностью. Благодаря плотному плетению петель из натуральных волокон она выдерживает частые стирки, не теряя своих основных свойств – мягкости и способности хорошо впитывать влагу.
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