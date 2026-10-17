Стоимость дизельного топлива на российских автозаправках сохранится на прежнем уровне после заключения экспортной сделки с Вашингтоном, заявил вице-премьер РФ Александр Новак 17 октября в комментарии РИА Новости.
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