Театр абсурда
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Театр абсурда

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Моди, который отказался предать Россию и глупость США

Моди, который отказался предать Россию и глупость США

Последние несколько лет американцев преследуют сплошные неудачи. Всё больше государств показывают открытое неповиновение воли США и это наносит серьёзный удар не только по престижу, но и по экономике американцев.

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