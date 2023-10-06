Моди, который отказался предать Россию и глупость США

Последние несколько лет американцев преследуют сплошные неудачи. Всё больше государств показывают открытое неповиновение воли США и это наносит серьёзный удар не только по престижу, но и по экономике американцев.
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