896-й гол Овечкина: пропустил матч, но в следующем забил первым же броском

Открываем счетчик до 1000? За последнюю неделю число 895 в инфополе зашкаливало. Придется отвыкать – Александр Овечкин забросил 896-й гол в регулярках НХЛ в матче с «Коламбусом» (1:4), переписав собственное достижение.