Солисту группы RASA грозит до 15 суток ареста

Солиста группы RASA Виктора Поплеева задержали в Москве сотрудники ГИБДД. Как сообщает телеграм-канал Mash, 30-летнего исполнителя хита «Ты пчела, я — пчеловод» остановили на Савёлкинском проезде, когда он ехал на своём Porsche Macan по Зеленограду.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии