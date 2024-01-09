Солисту группы RASA грозит до 15 суток ареста

Солиста группы RASA Виктора Поплеева задержали в Москве сотрудники ГИБДД. Как сообщает телеграм-канал Mash, 30-летнего исполнителя хита «Ты пчела, я — пчеловод» остановили на Савёлкинском проезде, когда он ехал на своём Porsche Macan по Зеленограду.