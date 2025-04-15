12 бюджетов ЕС: в Венгрии подсчитали, во сколько обойдётся интеграция Украины в Евросоюз

Полномасштабная интеграция Украины в Европейский Союз потребует колоссальных финансовых вложений. Об этом заявляет советник премьера Венгрии Балаж Орбан со ссылкой на расчёты Венгерского института иностранных дел.
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