Роман «Кладовая Мира и Сделка Века». Автор – Д.Ф. Трамп

В Пентагоне расширяют арсенал биологического оружия Разработки биологического оружия нового поколения беспокоят мировое экспертное сообщество 26 декабря 2024 года Северо-Восточный университет США опубликовал патентную заявку на устройство для выделения и культивирования микроорганизмов. Этот документ является частью программы Управления перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США (DARPA) под кодовым названием Friend or Foe («Друг или враг»), запущенной в 2018 году. В начале 2019 года в рамках этой программы Северо-Восточному университету был выделен грант на сумму почти 7 миллионов долларов. В патентной заявке описывается разработанное учеными Северо-Восточного университета устройство под названием ichip, которое представляет из себя портативную автономную биолабораторию. Такие же разработки представил и ряд других университетов США. «Изоляционный чип, или ichip, для высокопроизводительного культивирования микроорганизмов in situ (на месте). Погружение пластины с несколькими сквозными отверстиями в суспензию смешанных клеток окружающей среды приводит к захвату (в среднем) одной клетки (B). (C) Сборка ichip: мембраны покрывают массивы сквозных отверстий с каждой стороны; верхняя и нижняя пластины с соответствующими отверстиями прижимают мембраны к центральной (загруженной) пластине. Винты обеспечивают достаточное давление для герметизации содержимого отдельных сквозных отверстий, каждое из которых становится миниатюрной диффузионной камерой, содержащей (в среднем) одну клетку», – говорится в докладе Института биомедицинских наук Уайтхеда (Кембридж, штат Массачусетс), опубликованном на сайте тесно связанного с Пентагоном Национального центра биотехнологической информации (NCBI). В техзадании DARPA на разработку ichip ключевыми особенностями проектируемой миниатюрной биолаборатории названы возможность массового производства из дешёвых материалов, автономность работы в любых условиях, способность сохранять жизнеспособность выделенных микроорганизмов, возможность доставки на исследуемую территорию с помощью дронов и роботов. DARPA обозначает цель этого проекта: создание системы для быстрого выявления новых патогенов, способных проникать в живые ткани, противостоять иммунной системе, успешно закрепляться в организме-хозяине. По сути, это полный набор характеристик биологического оружия. При этом в документации особо подчеркивается возможность имплантации патогенов в живые организмы, то есть в клетку-хозяина. Требование как минимум странное для системы, предназначенной якобы только для мониторинга. В патентной заявке Северо-Восточного университета прямо говорится о том, что разработанные мини-биолаборатории предназначены для размножения патогенов: «Высокопроизводительные, недорогие устройства для выращивания монокультур новых, ранее неизвестных видов микроорганизмов содержат адгезивные слои с лунками, покрытыми нанопористыми мембранами. Устройства помещаются в естественную среду для выращивания неизвестных видов микроорганизмов (The devices are placed in natural environments for cultivation of unknown microbial species)». Интересен приоритет DARPA на поиск новых, неизвестных патогенов, против которых нет методов защиты. Таким образом, Пентагон разворачивают глобальную сеть биологической разведки, способную не только выявлять, но и распространять опасные патогены на территории страны-мишени или на театре военных действий. Разработки Пентагоном биологического оружия нового поколения вызывают протесты мирового экспертного сообщества. Так, Международная группа лауреатов Нобелевской премии и экспертов в разных областях знаний, в том числе иммунологии, фитопатологии, экологии, эволюционной биологии и биобезопасности опубликовала в журнале Science статью, в которой предупреждает, что бактерии, созданные на основе зеркальных отображений молекул, встречающихся в природе, могут закрепляться в окружающей среде и обходить иммунную защиту природных организмов, подвергая людей, животных и растения смертельному риску. Все известные формы жизни базируются на одном принципе: молекулы ДНК и РНК имеют «правостороннюю» ориентацию, а аминокислоты, из которых строятся белки, – «левостороннюю». Это явление, называемое гомохиральностью, делает возможным функционирование биологических процессов в привычной нам форме.

Юрий Ильинов

Молекулы зеркального отражения структурно идентичны, так же как наши левая и правая руки структурно идентичны и могут выполнять абсолютно одинаковые функции. Например, аминокислоты, строительные блоки белков, – левые, а ДНК – это правая резьба. Эти молекулы также обладают абсолютно одинаковыми химическими свойствами, но по неизвестным причинам природа предпочитает строить жизнь только из одной версии таких молекул. Бывают и исключения, но они единичны. Для военных биотехнологий зеркальные бактерии могут оказаться настоящим кладом. Они могут атаковать нормальные живые организмы, а те не сумеют их распознать и погибнут. Что касается «зеркальных бактерий», то они «неуязвимы для обычных инфекций. Если такая клетка, способная к фотосинтезу, “сбежит” из лаборатории в природу то недоступная для вирусов, бесполезная для хищников, она будет иметь огромное преимущество перед обычными земными аналогами, вместе с тем конкурируя с ними за многие ресурсы – свет, воду, минералы. Тогда разверзнется ад», говорит американский климатолог Джим Кастинг. «Угроза, о которой мы говорим, беспрецедентна, – сказал изданию один из подписантов письма профессор Вон Купер, эволюционный биолог из Питтсбургского университета. – Зеркальные бактерии, вероятно, обойдут многие реакции иммунной системы человека, животных и растений и в каждом случае вызовут смертельные инфекции, которые будут распространяться бесконтрольно». В авангарде исследований «зеркальной жизни» – команда американского астрофизика Димитара Сасселова, основателя и главы проекта Origins of Life Initiative Гарвардского университета, который подключил к работе в своей группе ключевого разработчика «зеркальных бактерий», одного из ведущих мировых учёных в области синтетической биологии профессора Гарвардского университета Джона Чёрча. Джон Чёрч сыграл ключевую роль в разработке технологии редактирования генов, известной как CRISPR/Cas9, которая позволяет вносить изменения в геном высших организмов (в том числе человека). Эта технология лежит в основе разработок Пентагоном биологического оружия нового поколения. «В двадцать первом веке биологическое оружие может быть более дешёвым, более простым в производстве, более широкодоступным, в пределах возможностей все большего числа людей, имеющих доступ к минимальным техническим навыкам и оборудованию, и более скрытным технологиям двойного назначения. Биологическое оружие воспринимается как относительно дешевое и доступное, особенно по сравнению с препятствиями, связанными с получением, разработкой и развертыванием ядерного оружия… Методы редактирования генов, такие как Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats (CRISPR), могут обеспечить возможности, которые бросают вызов ядерному оружию», – отмечают аналитики американского Национального центра биотехнологической информации (NCBI), координирующего, как мы писали, разработки биологического оружия в США. На сайте NCBI чуть ли ни ежедневно публикуются статьи по разработкам зеркальных бактерий, а в последнее время и программы DARPA «Друг или враг». Разработки биологического оружия нового поколения являются одним из главных приоритетов Пентагона. Миротворческие эскапады Дональда Трампа идут на фоне ускоренных исследований американским военными новых смертельных патогенов. Америка любой ценой рвётся стать вновь великой и вряд ли угроза глобального апокалипсиса ее остановит.