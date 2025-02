Роман «Кладовая Мира и Сделка Века». Автор – Д.Ф. Трамп

Юрий Ильинов

В Пентагоне расширяют арсенал биологического оружия Разработки биологического оружия нового поколения беспокоят мировое экспертное сообщество 26 декабря 2024 года Северо-Восточный университет США опубликовал патентную заявку на устройство для выделения и культивирования микроорганизмов. Этот документ является частью программы Управления перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США (DARPA) под кодовым названием Friend or Foe («Друг или враг»), запущенной в 2018 году. В начале 2019 года в рамках этой программы Северо-Восточному университету был выделен грант на сумму почти 7 миллионов долларов. В патентной заявке описывается разработанное учеными Северо-Восточного университета устройство под названием ichip, которое представляет из себя портативную автономную биолабораторию. Такие же разработки представил и ряд других университетов США. «Изоляционный чип, или ichip, для высокопроизводительного культивирования микроорганизмов in situ (на месте). Погружение пластины с несколькими сквозными отверстиями в суспензию смешанных клеток окружающей среды приводит к захвату (в среднем) одной клетки (B). (C) Сборка ichip: мембраны покрывают массивы сквозных отверстий с каждой стороны; верхняя и нижняя пластины с соответствующими отверстиями прижимают мембраны к центральной (загруженной) пластине. Винты обеспечивают достаточное давление для герметизации содержимого отдельных сквозных отверстий, каждое из которых становится миниатюрной диффузионной камерой, содержащей (в среднем) одну клетку», – говорится в докладе Института биомедицинских наук Уайтхеда (Кембридж, штат Массачусетс), опубликованном на сайте тесно связанного с Пентагоном Национального центра биотехнологической информации (NCBI). В техзадании DARPA на разработку ichip ключевыми особенностями проектируемой миниатюрной биолаборатории названы возможность массового производства из дешёвых материалов, автономность работы в любых условиях, способность сохранять жизнеспособность выделенных микроорганизмов, возможность доставки на исследуемую территорию с помощью дронов и роботов. DARPA обозначает цель этого проекта: создание системы для быстрого выявления новых патогенов, способных проникать в живые ткани, противостоять иммунной системе, успешно закрепляться в организме-хозяине. По сути, это полный набор характеристик биологического оружия. При этом в документации особо подчеркивается возможность имплантации патогенов в живые организмы, то есть в клетку-хозяина. Требование как минимум странное для системы, предназначенной якобы только для мониторинга. В патентной заявке Северо-Восточного университета прямо говорится о том, что разработанные мини-биолаборатории предназначены для размножения патогенов: «Высокопроизводительные, недорогие устройства для выращивания монокультур новых, ранее неизвестных видов микроорганизмов содержат адгезивные слои с лунками, покрытыми нанопористыми мембранами. Устройства помещаются в естественную среду для выращивания неизвестных видов микроорганизмов (The devices are placed in natural environments for cultivation of unknown microbial species)». Интересен приоритет DARPA на поиск новых, неизвестных патогенов, против которых нет методов защиты. Таким образом, Пентагон разворачивают глобальную сеть биологической разведки, способную не только выявлять, но и распространять опасные патогены на территории страны-мишени или на театре военных действий. Разработки Пентагоном биологического оружия нового поколения вызывают протесты мирового экспертного сообщества. Так, Международная группа лауреатов Нобелевской премии и экспертов в разных областях знаний, в том числе иммунологии, фитопатологии, экологии, эволюционной биологии и биобезопасности опубликовала в журнале Science статью, в которой предупреждает, что бактерии, созданные на основе зеркальных отображений молекул, встречающихся в природе, могут закрепляться в окружающей среде и обходить иммунную защиту природных организмов, подвергая людей, животных и растения смертельному риску. Все известные формы жизни базируются на одном принципе: молекулы ДНК и РНК имеют «правостороннюю» ориентацию, а аминокислоты, из которых строятся белки, – «левостороннюю». Это явление, называемое гомохиральностью, делает возможным функционирование биологических процессов в привычной нам форме.