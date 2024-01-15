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  • svetlana
    Отличная статья! ТАРО-загадка.Русская Школа Тар...

Индивидуальный путь к счастью: советы для каждого знака зодиака

Индивидуальный путь к счастью: советы для каждого знака зодиака

Индивидуальный путь к счастью: советы для каждого знака зодиака Юлия ПономареваВ эпоху осознанности, когда каждый шаг направлен к гармонии с самим собой, ключевым вопросом становится — что мешает вам двигаться вперед? Ответ на этот вопрос индивидуален, и, как оказалось, звезды дарят свои подсказки каждому знаку зодиака.

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