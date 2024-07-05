Муфтий КЧР Бердиев: все муфтияты КЦМСК разделяют временный запрет никаба

Координационный центр мусульман Северного Кавказа (КЦМСК) решил запретить ношение никаба во всех муфтиятах, входящих в его состав, сообщил РИА Новости муфтий Карачаево-Черкесии и глава КЦМСК Исмаил Бердиев.
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