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Муфтий КЧР Бердиев: все муфтияты КЦМСК разделяют временный запрет никаба

Муфтий КЧР Бердиев: все муфтияты КЦМСК разделяют временный запрет никаба

Координационный центр мусульман Северного Кавказа (КЦМСК) решил запретить ношение никаба во всех муфтиятах, входящих в его состав, сообщил РИА Новости муфтий Карачаево-Черкесии и глава КЦМСК Исмаил Бердиев.

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