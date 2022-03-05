Кириос получил wild card в Индиан-Уэллс и Майами

Австралиец Ник Кириос получил wild card на «Мастерсы» в Индиан-Уэллс и Майами. Энди Маррей, уже получивший на этой неделе приглашение в Индиан-Уэллс, также сможет выступить в Майами.

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