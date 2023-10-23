В Бобруйске следователи работают на месте ДТП, в котором пострадал школьник.

По данным следствия, днём 18 октября 59-летний водитель минивэна Toyota, двигаясь по улице Гоголя, совершил наезд на 13-летнего школьника, который перебегал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
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