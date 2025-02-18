В петербургском Доме Радио специалисты приступили к реставрации исторической крыши

Они также занимаются восстановлением архитектурно-художественной отделки аванзала, фойе и других помещений Реставрация Дома Радио проходит в рамках программы банка ВТБ «Культурная страна», и планируется, что все работы будут завершены к концу 2026 года.
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