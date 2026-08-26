Мужчина убил восемь членов своей семьи, узнав о желании родителей его выселить

Самого 44-летнего американца нашли погибшим с огнестрельным ранением. Среди его жертв четверо детей.В американском городе Биллингс (штат Монтана) 44-летний Алан Смит открыл стрельбу в частном доме во время воскресного семейного ужина, после чего здание загорелось.