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Царьград

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Мужчина убил восемь членов своей семьи, узнав о желании родителей его выселить

Мужчина убил восемь членов своей семьи, узнав о желании родителей его выселить

Самого 44-летнего американца нашли погибшим с огнестрельным ранением. Среди его жертв четверо детей.В американском городе Биллингс (штат Монтана) 44-летний Алан Смит открыл стрельбу в частном доме во время воскресного семейного ужина, после чего здание загорелось.

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