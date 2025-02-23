Адская ночь на Украине, «Искандеры» ликвидировали «шишек» ВСУ и НАТО во время совещания, рекордный налет «Гераней», удары на сегодня, 23 февраля Юлия СоколоваКомбинированный удар российской армии в ночь на 23 февраля называют праздничным, и у ВСУ были лучшие места на этом огненном шоу.