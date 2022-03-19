Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ludmila alechshenko (Koroleva)
    Сволочь, а он не хочет помочь детям Донбасса?Гасли представил ...
  • Evgeniy LeV
    Гасли-гасли...  и погасли!  ДБ!Гасли представил ...
  • Сергей Рузманов
    На хрена ты извинялся, слабак? За то, как они гнобят наших спортсменов, меньше чем мерзавцами их не стоит называтьТренер мужской сб...

РФС о полях в условиях ограничений: «Нет предпосылок для проблем в строительстве новых и эксплуатации уже существующих»

РФС рассказал о ситуации со строительством и эксплуатацией полей в условиях ограничений. «РФС в настоящий момент не видит предпосылок к возникновению каких-либо проблем, связанных со строительством новых и эксплуатацией уже существующих футбольных полей.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх