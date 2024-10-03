Метафизика войны-2. Неумение проигрывать

АЛ Александр Ляхов Это вы слишком радикально утверждаете, что США Израиль не бросят. Всё по простой логике "Я тебя породил я тебя и убью". Израиль не справляется с ролью контроля над Ближним Востоком. Иран (Персия) - возродился.Прослойка бесполезна. США придется на прямую договариваться или воевать с ним. Израиль в этом случае только путается под ногами.

Андрей Бедный Еще раз перечитайте, что я написал. Там связь глубже, чем просто экономические интересы или сфера влияния.