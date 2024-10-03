Текст во многом является продолжением предыдущего, а также пытается показать практическую применимость подобных рассуждений.
Метафизика войны-2. Неумение проигрывать
Комментарии
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АЛ
Александр Ляхов
Это вы слишком радикально утверждаете, что США Израиль не бросят. Всё по простой логике "Я тебя породил я тебя и убью". Израиль не справляется с ролью контроля над Ближним Востоком. Иран (Персия) - возродился.Прослойка бесполезна. США придется на прямую договариваться или воевать с ним. Израиль в этом случае только путается под ногами.
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5 час.
Андрей Бедный
Еще раз перечитайте, что я написал. Там связь глубже, чем просто экономические интересы или сфера влияния.
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5 час.
ВА
Владимир Акулов
Суждения в статье правильные ...Если считать у-территорию самостоятельным государством...Но у-территория никакое не государство теперь...Это просто прокси сила США для войны с Россией...Тогда логика войны понятна: как можно дольше продлить конфликт , чтобы больше погибло украинцев и русских...Землю от украинцев США освобождают для евреев... Там снова планируют сделать иудейскую Хазарию...Ведь проект Израиля нежизнеспособен...Евреи тогда смогут вернуться на Украину.
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1 час.
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