Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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  • Игорь Спиридонов
    Директорам специалисты нужны, а не те, кто двух слов связать не может. Много среди мигрантов сварщиков, слесарей, ток...О мигрантах и тех...
  • Владимир Акулов
    Суждения  в  статье  правильные  ...Если  считать у-территорию  самостоятельным государством...Но  у-территория  ника...Метафизика войны-...
  • Андрей Бедный
    Еще раз перечитайте, что я написал. Там связь глубже, чем просто экономические интересы или сфера влияния.Метафизика войны-...

Метафизика войны-2. Неумение проигрывать

Метафизика войны-2. Неумение проигрывать

Текст во многом является продолжением предыдущего, а также пытается показать практическую применимость подобных рассуждений.

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Комментарии
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АЛ
Александр Ляхов
Это вы слишком радикально утверждаете, что США Израиль не бросят. Всё по простой логике &quot;Я тебя породил я тебя и убью&quot;. Израиль не справляется с ролью контроля над Ближним Востоком. Иран (Персия) - возродился.Прослойка бесполезна. США придется на прямую договариваться или воевать с ним. Израиль в этом случае только путается под ногами.
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5 час.
Андрей Бедный
Еще раз перечитайте, что я написал. Там связь глубже, чем просто экономические интересы или сфера влияния.
Ответить
5 час.
ВА
Владимир Акулов
Суждения  в  статье  правильные  ...Если  считать у-территорию  самостоятельным государством...Но  у-территория  никакое  не  государство  теперь...Это  просто  прокси сила США  для  войны  с  Россией...Тогда  логика  войны  понятна:  как  можно  дольше  продлить  конфликт ,  чтобы  больше  погибло  украинцев  и  русских...Землю  от  украинцев  США  освобождают для  евреев... Там  снова  планируют  сделать  иудейскую  Хазарию...Ведь  проект  Израиля  нежизнеспособен...Евреи  тогда  смогут  вернуться  на  Украину.
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1 час.

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