Неизвестные подожгли польский завод по производству дронов для ВСУ

На польском заводе, производящем дроны для ВСУ, произошел пожар. Как сообщает издание Onet, незадолго до возгорания камеры наблюдения зафиксировали неизвестного в балаклаве, проникшего на территорию через ограждение.
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