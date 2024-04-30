В России снизилась заболеваемость коронавирусом, заявили в оперштабе

За последнюю неделю в больницы поступило 2353 зараженных Показатель заболеваемости коронавирусом за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 10,4 и снизился на 5,7%, пишет РИА Новости со ссылкой на федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.