В России снизилась заболеваемость коронавирусом, заявили в оперштабе

За последнюю неделю в больницы поступило 2353 зараженных Показатель заболеваемости коронавирусом за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 10,4 и снизился на 5,7%, пишет РИА Новости со ссылкой на федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии