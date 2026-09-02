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Нижегородская правда

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Нижегородский театр кукол открыл сезон премьерой по повести Гоголя «Нос»

Нижегородский театр кукол открыл сезон премьерой по повести Гоголя «Нос»

Гоголевские носы встречают зрителей уже в вестибюле, и не только на афише, но и в буфете. Предвкушая спектакль, тут можно угоститься шоколадным носом и купить пряник с портретом Гоголя.

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