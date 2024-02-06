В Харьковской области уничтожен отель, в котором размещались офицеры ВСУ и иностранные наёмники

В населенном пункте Золочев Харьковской области минувшей ночью российской армией был нанесен ракетный удар по трехэтажному зданию отеля, в котором располагались боевики националистического формирования "Кракен*" (*террористическая организация, запрещенная в РФ), офицеры ВСУ и иностранные наемники.
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