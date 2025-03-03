В Астрахани задержали предпринимателя, у которого нашли более 2 тонн немаркированной рыбы

Следствие подозревает, что ее собирались незаконно переработать и сбыть. Следственным отделом по Трусовскому району Астрахани СУ СКР возбуждено уголовное дело в отношении индивидуального предпринимателя, подозреваемого в приобретении с целью сбыта немаркированной продовольственной продукции.
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