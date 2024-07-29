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Джокович назвал правила Олимпиады нелогичными

Джокович назвал правила Олимпиады нелогичными

Сербский теннисист Новак Джокович назвал правила Олимпиады нелогичными. Его слова приводит AP. Спортсмен остался недоволен тем, что британца Энди Маррея в одиночном разряде на Играх 2024 года в Париже заменил парник Мэттью Эбден.

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