Сербский теннисист Новак Джокович назвал правила Олимпиады нелогичными. Его слова приводит AP. Спортсмен остался недоволен тем, что британца Энди Маррея в одиночном разряде на Играх 2024 года в Париже заменил парник Мэттью Эбден.