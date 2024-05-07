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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Во сколько бой Махачев — Порье на UFC 302: время начала боя и прямой трансляции 2 июня 2024

Во сколько бой Махачев — Порье на UFC 302: время начала боя и прямой трансляции 2 июня 2024

В воскресенье утром по Мск, 2 июня 2024 года состоится один из самых ожидаемых нашими фанатами смешанных единоборств турнир UFC 302.

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