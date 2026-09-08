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Регионы России

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Лавров оценил положение Запада как «раненого зверя» и прокомментировал ситуацию на Украине

Лавров оценил положение Запада как «раненого зверя» и прокомментировал ситуацию на Украине

6 сентября глава МИД России Сергей Лавров в интервью интернет-проекту «Сама Меньшова» охарактеризовал утрату способностей Запада к объективному доминированию как ситуацию, в которой Запад напоминает раненого зверя.

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