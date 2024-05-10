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Курганская область получит 4 млрд руб. для помощи пострадавшим от паводка

Курганская область получит 4 млрд руб. для помощи пострадавшим от паводка

Курганская область получит 4 млрд руб. из резервного фонда правительства РФ по поручению президента. Средства пойдут на поддержку пострадавших от паводка граждан, а также проведение восстановительных работ в регионе, сообщили в пятницу, 10 мая, .

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