Курганская область получит 4 млрд руб. для помощи пострадавшим от паводка

Курганская область получит 4 млрд руб. из резервного фонда правительства РФ по поручению президента. Средства пойдут на поддержку пострадавших от паводка граждан, а также проведение восстановительных работ в регионе, сообщили в пятницу, 10 мая, .
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