Роскачество нашло нарушения в «Дошираке» и «Чан рамене»

Роскачество провело исследование лапши быстрого приготовления и обнаружило несоответствие фактических показателей белков, жиров и углеводов заявленным в семи марках, включая «Доширак» и «Чан рамен».
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