"Либо идти на прорыв, либо капитулировать": фронтовая сводка глазами Александра Коца

Военный корреспондент Александр Коц рассказал о ситуации в районе Константинопольского.Накануне решительные действия подразделений "Южной" группировки привели к освобождению Константинопольского в Донецкой Народной Республике.
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