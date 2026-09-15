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Царьград

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Мэрия Кургана удвоила количество зон запрета на электросамокаты

Мэрия Кургана удвоила количество зон запрета на электросамокаты

Курганская мэрия расширила список зон, где запрещено использование прокатных электросамокатов, включив ЦПКиО, городской сад и парки.

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