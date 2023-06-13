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В центре Сочи двое жителей обманули 26 пайщиков на 47 млн рублей

В центре Сочи двое жителей обманули 26 пайщиков на 47 млн рублей

В Сочи завершено расследование уголовного дела о мошенничестве в сфере долевого строительства в отношении 59-летней местной жительницы и ее 41-летнего сообщника.

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