«Флорида» обыграла «Бостон» и вышла в полуфинал Кубка Стэнли-2024

Хоккейный клуб «Флорида Пантерз» в пятницу, 17 мая, обыграл «Бостон Брюинз» в шестом матче серии второго раунда плей-офф Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и вышла в полуфинал Кубка Стэнли-2024.
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