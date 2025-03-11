С миру по нитке. Много разных интересных новостей и статей.

Предоставляем вашему вниманию 8 этнических рынков в китайской провинции Юньнань! Китайская провинция Юньнань, красочное королевство, расположенное в юго-западной части Китая, не только имеет огромное разнообразие великолепия природных пейзажей от тропических лесов до священных снежных гор, но также поддерживает и развивает 25 различных этнических меньшинств.