Предоставляем вашему вниманию 8 этнических рынков в китайской провинции Юньнань! Китайская провинция Юньнань, красочное королевство, расположенное в юго-западной части Китая, не только имеет огромное разнообразие великолепия природных пейзажей от тропических лесов до священных снежных гор, но также поддерживает и развивает 25 различных этнических меньшинств.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии