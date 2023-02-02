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Из жизни идиотов
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Евгений Филин
Этот любитель жаб и люлей в прямом эфире еще топчет землю матушку? Я уж думал он того и вот опять!
Из жизни идиотов
Игорь
Из жизни идиотов
александр петрухин
При нынешней власти другого воспитания не будет. Необходимо на выборах голосовать за истинную левую власть.
ФСБ предотвратила...
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Политика
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