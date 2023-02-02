☭КОМПАС

51 502 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Евгений Филин
    Этот любитель жаб и люлей в прямом эфире еще топчет землю матушку? Я уж думал он того и вот опять!Из жизни идиотов
  • Игорь
    Из жизни идиотов
  • александр петрухин
    При нынешней власти другого воспитания не будет. Необходимо на выборах голосовать за истинную левую власть.ФСБ предотвратила...

Картина дня

наверх