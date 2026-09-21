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Регионы России

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ООН признала удары ВМС США вне судебным казнением и призвала к прекращению атак

ООН признала удары ВМС США вне судебным казнением и призвала к прекращению атак

Согласно представленным данным, с сентября прошлого года Соединенные Штаты нанесли не менее 68 ударов в Карибском море и Тихом океане.

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