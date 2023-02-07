Представитель МИД Захарова вспомнила про Зеленского после слов поляков о Европы-наркомане

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова вспомнила про Владимира Зеленского, после того как в Польше сравнили зависимость Европы от энергоресурсов России с наркоманией, сообщает портал "Пятый канал".
Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова вспомнила про Владимира Зеленского, после того как в Польше сравнили зависимость Европы от энергоресурсов России с наркоманией, сообщает портал "Пятый канал".
Свежие комментарии