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Представитель МИД Захарова вспомнила про Зеленского после слов поляков о Европы-наркомане

Представитель МИД Захарова вспомнила про Зеленского после слов поляков о Европы-наркомане

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова вспомнила про Владимира Зеленского, после того как в Польше сравнили зависимость Европы от энергоресурсов России с наркоманией, сообщает портал "Пятый канал".

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