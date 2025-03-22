«Главный организатор»: Пушков раскрыл заговор Макрона против Трампа

Президент Франции Эммануэль Макрон собирается возглавить движение стран, которые не согласны с политикой хозяина Белого дома Дональда Трампа, написал в своем Telegram-канале глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков.
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