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«Главный организатор»: Пушков раскрыл заговор Макрона против Трампа

«Главный организатор»: Пушков раскрыл заговор Макрона против Трампа

Президент Франции Эммануэль Макрон собирается возглавить движение стран, которые не согласны с политикой хозяина Белого дома Дональда Трампа, написал в своем Telegram-канале глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков.

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