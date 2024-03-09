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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Леброн Джеймс не смог сыграть в матче с «Милуоки» из-за повреждения голеностопа

Звездный форвард «Лейкерс» не вышел на площадку в пятницу из-за болей в левом голеностопном суставе. Для 39-летнего Джеймса это девятая пропущенная игра в нынешнем сезоне.

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