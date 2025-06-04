Анатолий Шарий: «Киев и компенсации»: Как легко сэкономить 2 миллиарда долларов на трагедии

Что ожидает Киев, если ему придется выплачивать компенсации семьям погибших? Каковы реальные шансы на получение выплат для 6 тысяч семей? Какие юридические основания могут помешать выплатам семьям погибших? Я слышал мнение, что Киев столкнётся с серьёзной задачей — выплатить компенсации семьям погибших.
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