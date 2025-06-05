Балынин: в 2026 году маткапитал может достичь 738 тысяч рублей на первого ребенка

В 2026 году размер материнского капитала может составить до 738 585,64 рубля на первого ребенка и до 237 427,8 рубля на второго, сообщил доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин, передаёт «Газета.
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