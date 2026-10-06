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Наука и Техника

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Зеркальный шар, который переживёт человечество: зачем на орбите уже полвека летает спутник без единого прибора

Зеркальный шар, который переживёт человечество: зачем на орбите уже полвека летает спутник без единого прибора

Когда речь заходит о космических аппаратах, воображение обычно рисует сложнейшие устройства, напичканные электроникой, солнечными панелями и антеннами.

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