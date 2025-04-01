Гороскоп на 1 апреля

1 апреляОвныАпрель начинается не с юмора, а с финансовых новостей: вы сможете хорошо заработать. День также подходит для размышлений: а что для вас действительно ценно?ТельцыЛуна с Ураном в вашем знаке – это микс вдохновения и лёгкой неуправляемости.
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