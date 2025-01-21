Доноров России приравняли к волонтерам – что это даст молодежи?В конце 2024 г. Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому безвозмездное донорство крови и ее компонентов, костного мозга, гемопоэтических стволовых клеток стало одной из целей добровольческой деятельности, т.