"Это такой кайф". Бузова приехала на Алтай и в тумане покаталась на лыжах

В первый день она четыре часа каталась на лыжах и сходила на массаж Блогер, певица и телеведущая Ольга Бузова рассказала на своей странице во "ВКонтакте" об отдыхе в Республике Алтай, куда она два года мечтала приехать.
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