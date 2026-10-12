Россияне установили новый рекорд по потреблению мяса

Отметку в 80 килограммов на человека показатель впервые преодолел в 2023 году В 2025 году россияне в среднем потребляли по 83 килограмма мяса и мясопродуктов на человека.
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