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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Россияне установили новый рекорд по потреблению мяса

Россияне установили новый рекорд по потреблению мяса

Отметку в 80 килограммов на человека показатель впервые преодолел в 2023 году В 2025 году россияне в среднем потребляли по 83 килограмма мяса и мясопродуктов на человека.

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