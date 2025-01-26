Меликов попросил СК и МВД проконтролировать дело дагестанца в Подмосковье

Глава Республики Дагестан Сергей Меликов призвал председателя СК РФ Александра Бастрыкина и министра внутренних дел Владимира Колокольцева лично провести мониторинг уголовного дела, связанного с дагестанцем Магомедом Магомедовым, который пожаловался на пытки в подмосковной полиции.
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