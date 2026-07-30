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Газета.ру

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На Урале молодой человек ударил подростка ножом

На Урале молодой человек ударил подростка ножом

На Урале 19-летний молодой человек без причины ударил ножом незнакомого 17-летнего подростка. Об этом со ссылкой на старшего помощника руководителя регионального управления СК РФ Александра Шульгу и руководителя пресс-службы регионального главка МВД Валерия Горелых сообщает РИА Новости.

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