На Урале молодой человек ударил подростка ножом

На Урале 19-летний молодой человек без причины ударил ножом незнакомого 17-летнего подростка. Об этом со ссылкой на старшего помощника руководителя регионального управления СК РФ Александра Шульгу и руководителя пресс-службы регионального главка МВД Валерия Горелых сообщает РИА Новости.
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