Московская областная Дума утвердила налоговые преференции для малых технологических компаний. Об этом сообщил председатель регионального парламента Игорь Брынцалов по итогам второго заседания.
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